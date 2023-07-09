Seçim hezimetinin ardından CHPli ABB Başkanı Mansur Yavaş faturayı vatandaşlara kesmeye devam ediyor. 70 milyon TLye yenilediği AŞTİ en ufak yağmurda göle dönmeye devam ederken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş esnafa zulüm etmeye devam ediyor. AŞTİ esnafına haksız cezalar kesilerek yıldırma politikasının uygulandığını kaydeden AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Siz nasıl Cumhur İttifakına bilet satarsınız? denilerek her Allahın günü esnafa ceza kesiyorlar. İnsanları yıldırma politikası uyguluyorlar. 70 Milyon lira karşılığında AŞTİyi yenilediklerini iddia eden Yavaş acaba sözde tadilattan sonra hiç AŞTİye gitti mi? En ufak yağmurda AŞTİ göle dönüyor dedi.