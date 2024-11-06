CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaşın 69 milyonluk konser skandalının ardından yeni bir rezillik daha patlak verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 19 Mayıs 2024 tarihinde Atatürk Orman Çiftliğinde gerçekleştirdiği Mor ve Ötesi adlı müzik grubunun konseri için de 71 milyon 520 bin TL harcadığı ortaya çıktı. Öte yandan Yavaş’ın seçim çalışmalarını da yürüten Enfest Organizasyon’un sahipleri ile Ebru Gündeş konserini organize eden Festiva Organizasyon şirketinin sahiplerinin aynı kişiler olması dikkat çekti.