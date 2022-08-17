Kalyon Holding, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akının, Kalyon PV güneş paneli fabrikasının yüzde 50 hissesinin yabancılara satıldığı’ iddiasını yalanladı. Holdingden yapılan açıklamada, Kalyon PVde bahsedildiği gibi herhangi bir yurt dışı ortaklığımız bulunmadığını, tamamı Kalyon Holdinge ait olan bu iştirake kendi öz kaynaklarımızla yatırım yapmaya, ülke ekonomisine ve istihdama daha çok katkı sağlamaya devam ettiğimizi, projemizde kullanılan teşviklerin diğer tüm kurumlara sağlanan teşvikler ile aynı olduğunu, ne şimdi ne de geçmişte herhangi bir istisnanın olmadığını açık ve net olarak belirtmek isteriz ifadelerine yer verildi.