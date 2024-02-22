Son dakika haberi! CHPli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşın memleketi Beypazarında taşımalı mitingin görüntüleri ortaya çıktı. Yavaşın Beypazarı mitingine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi araçları değil, CHPli Bolu Belediyesinin araçları da partilileri taşıdı. Bu görüntülerin ardından akıllara CHPli Yavaşın, “Onları ne maça götürüyoruz ne de zorla mitinglere götürüyoruz. Herkes ev bakıyor, çocuk okutuyor. Baba çocuklarının kahramanı bunu kendime yakıştıramam.” sözleri geldi. Öte yandan daha önce Milletin parasıyla reklam yapmam diyen Yavaşın Ankaranın dört bir yanındaki afiş ve billboardlarda kendi reklamını yaptığı ortaya çıktı.