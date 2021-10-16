CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ‘yok artık’ dedirten 'asfalt' oyunu / 16.10.21

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş algı mühendisliğinde zirve yaptı. 'Bakın, Başkan'ın evinin önü asfalt ama geri kalan yerler toz toprak' diye algı çalışması yapmak için Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın evinin önüne sıcak asfalt serildi. Duruma tepki gösteren Kaplan, "Şahsım ve tüm belediye personelim adına bizim bahsi geçen yerlerin yapılmasıyla alakalı herhangi bir yetki ve sorumluluğumuz olmadığı gibi kendi adımıza bir talebimiz de olmamıştır." dedi.