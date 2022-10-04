Son dakika haberi! Ankara’da kırsal kesimde yaşayan köylüler mağduriyeti sürüyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Gölbaşı ilçesi Bağiçi köyünde yaşayan vatandaşlara yüksek oranda su faturası gönderdiği öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek gelen su faturalarını üstünden atmak için vatandaşlara gerçek dışı mesajlar gönderdiği bildirildi. Geçmişte en fazla gelen faturanın 60-70 TL olduğunu belirten vatandaşlar, Su faturalarının rakamları çıldırdı, 4 bin 722 bin TL su faturasını nasıl ödeyeceğiz?” diyerek CHPli belediyeye isyan etti.