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CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim / 16.02.25

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim / 16.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin rüşvet çarkı deşifre oldu! Ver 175 bin doları al imarı... Belgeler sahte iddialar vahim / 16.02.25

Takvim 06:09
02

Şam Havalimanı'nda güvenlik uçuş için Türkiye devrede! 25 kişilik ekip, 113 araç, cihaz sistemi, iki telsiz sistemi... / 16.02.25

Takvim 06:07
03

Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi / 16.02.25

Takvim 06:52
04

Galatasaray'dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek / 16.02.25

Takvim 02:38
05

Deniz Baykal'a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP'nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal "Babamdan dinledim" diyerek anlattı / 16.02.25

Takvim 07:06
06

Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail'i karıştırdı: "Aptalca ve ahmakça bir davranış" / 16.02.25

Takvim 04:37
07

Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı / 16.02.25

Takvim 06:49
08

Türkiye'de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP'li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş / 16.02.25

Takvim 04:04
09

İmralı heyeti Irak'ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye / 16.02.25

Takvim 03:55
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