CHPli Bakırköy Belediyesinde rüşvet skandalı patlak verdi. CHP Bakırköy İlçe Başkanlığı üyesi Yervant Hamparsumanoğlu, CHP eski İlçe Başkan Yardımcısı Aret Köroğlu tarafından 175 bin dolar dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Hamparsumanoğlu, paranın belediye başkanı, ilçe başkanı ve parti üyelerine dağıtılmak üzere istendiğini söyledi. Köroğlunun, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlunun da adını kullanarak imarı olmayan bir binaya imar ruhsatı verme sözüyle 175 bin dolar topladığı öğrenildi. Öte yandan sunulan belgelerin sahte olduğu ortaya çıktı.