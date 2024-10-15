Her fırsatta çevrecilik ahkamı kesen, halkı ağaçlar kesiliyor diyerek galeyana getiren CHP’nin belediye başkanları talana devam ediyor. CHP’li Balıkesir Büyükçehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediyesi, Edremit’in 3 mahallesinde 14 dönümlük zeytinliği imara açtı. CHP’nin kararıyla Kaz Dağları’nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanın betonlaşmasının önü açıldı. Öte yandan dikkat çeken bir diğer detay ise aynı bölgede İmamoğlu İnşaat Şirketinin de büyük araziler satın almış olması oldu. İşte tüm detaylar...