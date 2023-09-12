Geçtiğimiz günlerde CHPli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay arasında rüşvet tartışması patlak vermişti. Fatih Atayın Çerçioğlunu kast ederek, Ben onların neler çaldığını biliyorum, asfalt ihalesinde 32 milyon yolsuzluk yaptılar iddiasında bulunurken, Özlem Çerçioğlu ise Sebepsiz zenginleşmeni açıkla diyerek karşılık vermişti. Tüm bu skandallar gündemdeki yerini korurken, CHP yandaşı Saban Sevinç bomba bir açıklamada bulundu. Sevinç, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atayın yarın saat 11de partiden istifa edeceğini duyurdu.