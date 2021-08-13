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7/24 Dinle Takvim CHP'li belediyede 'huzur hakkı' skandalı! 9 bin lira maaşa bağladılar / 13.08.21
Takvim

CHP'li belediyede 'huzur hakkı' skandalı! 9 bin lira maaşa bağladılar / 13.08.21

Takvim

İsmail Uygur’un vefatının ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin skandala imza attı. Başkan, kendini ve meclis üyelerini “huzur hakkı” adıyla 9 bin lira maaşa bağladı. Bir başka skandal da Adana'da yaşandı. Seçim sonrası 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 yıl önce ASKİ'de kaçak bakım koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Bozkurt İspaha'nın ardından doğum izninden dönen eşi Tuğce İspaha'yı belediyeden kovdurdu.
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