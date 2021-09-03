CHP'li belediyeden halka kazık! Manavgat yangını sonrası su faturası şoku: Sanki yangını biz söndürdük! / 03.09.21

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Geçtiğimiz ay Antalya Manavgat'ta meydana gelen yangın nedeniyle bölge halkı büyük zorluk yaşamış, birçoğu evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Yangının izleri henüz silinmemişken vatandaş gelen su faturaları ile şoku yaşadı. Çoğu kişiye bin liranın üzerinde fatura gelirken duruma isyan eden Mahalle sakinlerinden Nazmiye Gül Erdoğan bugüne kadar en fazla 250 lira su faturası geldiğini belirterek, "Sanki Manavgat yangınını bizim musluğa bağlamışlarda yangını biz söndürmüşüz gibi bir hisse kapıldık" dedi.