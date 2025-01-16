Hizmetlerinin hükümet tarafından engellediğine iddia eden CHPli belediyelerin SGKya milyarca lira prim borcu olduğu çıktı. Borcunu ödemeyen CHPli 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke konuldu. Gelişmelerin ardından borçlarını ödeme konusunda hiçbir adım atmayan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhanı ziyaret etti. Görüşmede İmamoğlu’nun, CHP’li belediyelerin yıllardır biriken SGK borçları için taksit istediği ortaya çıktı.