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CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura / 12.01.25

CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura / 12.01.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li belediyeler soygunun 'su'yunu çıkardı! İstanbul'da %837 Ankara'da %1018 zam... Kimsenin olmadığı meskene 3084 TL fatura / 12.01.25

Takvim 04:08
02

TAKVİM çağrı yapmıştı: Hileci ifşa oldu! Bakanlık düğmeye bastı I Vatandaşın cebine göz dikenler tek tek açıklandı

Takvim 03:30
03

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli mesajlar: "Terör örgütlerinin raf ömrü tükendi" / 11.01.25

Takvim 06:37
04

Yasa teklifi TBMM'de! Emekliye taban maaş rehberi: Nasıl hesaplanacak? Ne zaman yatacak?

Takvim 04:25
05

CHP'de "kırmızı kart" kaosu! Ortalık fena karıştı / 10.01.25

Takvim 04:51
06

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar / 10.01.25

Takvim 06:48
07

TÜİK açıkladı: İşte Kasım ayı işsizlik rakamları

Takvim 03:44
08

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor / 10.01.25

Takvim 06:59
09

Fenerbahçe eski Trabzonsporlu için transfer görüşmelerine başladı! / 10.01.25

Takvim 05:20
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