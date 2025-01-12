CHP’li belediyelerin yönettiği kentlerde su faturası isyanı büyüyor. Su ücretsiz olacak diyen Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi suya 5 yılda %837 zam yaptı. Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara ise Türkiyede en pahalı suyu kullanan il... Suya tamı tamına %1018 zam yapılmış vaziyette! İBB, ABB ve İzmirle ilgili CİMERe şikayet yağıyor. Şikâyetlerde, sayaçların kasıtlı olarak fazla okunduğuna yer verilirken, kimsenin olmadığı meskene 3 bin 84 lira fatura kesildiği de bildirildi.