CHP’li belediyelerin yönettiği Ankara, İzmir ve Bursa’da vatandaşlar büyük bir su krizi ile karşı karşıya. Başkent Ankara’da 29 Eylülde başlayan su kesintileri, onarıldığı söylenen çelik hattın tekrar patlamasıyla devam ederken, Bursada kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı 6 Ekim itibarıyla yüzde 0,54e kadar düştü. Yolsuzluk ve su kesintilerinin sık sık yaşandığı İzmirde bugün de arıza ve çalışma kaynaklı su kesintilerinin olması bekleniyor. Bu arada AK Parti’den CHP’li yönetime tepki gecikmedi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, Mansur Yavaş yönetimine yönelik eleştirisinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bugün bu şehrin insanlarını Allahın suyuna muhtaç hale getirmiştir. Suya yapılan zam oranı yüzde 3024e ulaşmıştır. Fahiş zamlar, suyu pahalılaştırmış ama muslukları açmamıştır. Ankarada birçok mahalle artık parasıyla bile suya ulaşamamaktadır. ifadelerini kullandı.