CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük Sayıştay raporunda! İstanbul, Ankara ve İzmir: Usulsüzlük, kayırmacılık, borç batağı / 15.12.21

CHPli belediye başkanları tarafından yönetilen İstanbul, İzmir ve Ankaradaki skandallar Sayıştayın raporunda yer aldı. Raporda, CHPli belediyelerin usulsüz işlemleri ve şirketlerin batma noktasına geldiği detaylarıyla anlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine dair raporda, belediyenin borç batağında olduğu belirlendi. Sayıştay, ABBnin katılımın kısıtlandığı kapalı teklif usulü ihalelerle istediği kişi ve şirketleri alt kiracı olarak belirlediğini tespit etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi teşebbüslerinin sürekli zarar etmesi sebebiyle her yıl belediye bütçesinden sermaye artırımına gidildiği belirtildi.