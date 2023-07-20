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CHP'li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! Ankara'nın ardından Antalya'da ulaşıma yüzde 56 zam... / 20.07.23

CHP'li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! Ankara'nın ardından Antalya'da ulaşıma yüzde 56 zam... / 20.07.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li belediyelerden ulaşıma peş peşe zam! Ankara'nın ardından Antalya'da ulaşıma yüzde 56 zam... / 20.07.23

Takvim 01:24
02

Beşiktaş transferde atağa kalktı: Anlaşma sağlanan isimler art arda açıklanacak! / 20.07.23

Takvim 01:09
03

Bağ-Kur’luya Ekim’de emeklilik müjdesi: Reform hazırlığı sürüyor! Kimler yararlanacak?

Takvim 01:39
04

İYİ Parti'de 6 isim kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi! Karar sonrası Musa Ertugan ve Ethem Baykal'dan Meral Akşener'e yaylım ateşi / 20.07.23

Takvim 02:10
05

İmamoğlu'nun gizli darbe toplantısının baş aktörü Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ve Genel Merkez'e rest: İstifa etmiyorum, yarışmaya açığım / 20.07.23

Takvim 03:02
06

Ndombele savaşı! Galatasaray ve Fenerbahçe Tottenham’ın yıldızı için rakip oldu / 20.07.23

Takvim 01:17
07

Rusya duyurdu: "Ukrayna limanlarına giden tüm gemileri 'potansiyel askeri yük taşıyıcısı' olarak değerlendireceğiz" / 20.07.23

Takvim 02:21
08

Zır muhalif Uğur Dündar bile CHP'nin haline isyan etti: Tayyip Beyin şu muhalefeti un ufak edişine şapka çıkarıyorum / 20.07.23

Takvim 01:28
09

Türkiye tarihinin en büyüğü! Suudi Arabistan ile yapılan 'İHA' anlaşması dünya basınında / 19.07.23

Takvim 02:35
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