CHPli belediyeler ulaşıma zam üstüne zam yapıyor. CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mahsur Yavaşın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek seçimden önce her fırsatta zam yapmayacağına dair söz vermiş ancak verilen hiçbir sözü tutulmadığı gibi ulaşım konusunda da verdiği sözlerini adeta yuttu. Antalyada toplu ulaşıma yüzde 56 zam kararı alındı. Büyükşehir Belediyesince alınan kararla 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci ücreti 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL’ye yükseldi. İşte detaylar...