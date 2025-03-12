CHPli Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyelerine düzenlenen DHKP-C operasyonunda detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. DHKP-Cnin finans ağı İKOMun Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale aldığı ve parava şirket olarak Kazova Tekstilin kullanıldığı tespit edildi. Yürütülen soruşturma DHKP-C soruşturması hakkında takvim.com.trye açıklamalarda bulunan eski CHP Üyesi Tolgahan Erdoğan, Önümüzdeki günlerde ben bugünkü başlatılan bu 10 yıl önceki soruşturma dosyasının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve bazı ilçelere kadar da uzanacağını düşünüyorum. dedi. Peki bu Kozava Tekstilin geçmişinde ne var? İşte detaylar...