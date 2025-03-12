CHPli Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden terör örgütü DHKP-C’ye para aktarıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattıldı. Terör örgütünün 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere Kazova Tekstil ismiyle girdiği belirlendi. DHKP-Cye finans sağlayan aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Ekrem İmamoğlunun danışmanı sıfatıyla ziyaretler yapan Eski Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kalender Özdemir ve para kuleleri soruşturmasında da adı geçen Melih Morsümbül de bulunuyor. Ali Kılıç mağdur, Hasan Hayri İnönü ve Abdurrahman Emir Sarıgül ise tanık sıfatıyla konuyla ilgili ifade verdi. Soruşturma kapsamında örgüte 2014-2016 yılları arasında yaklaşık 23 milyon lira para aktarıldığı belirlendi.