Son dakika haberleri... CHPli belediyelerde işe alınan terörle iltisaklı çalışanlarla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle İBB ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. Dün teslim edilen rapor sonrası CHPnin yayın organlarından Sözcünün Yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığını hedef aldı. Dün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Saygı Öztürke tepki göstererek, Ateş bacayı sarmış ifadelerini kullandı. Soylu, HDPKKnın referansıyla hileli ve hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? sorusunu da madde madde anlattı. Saygı Öztürke bir yanıt da bugün Bakanlıktan geldi.