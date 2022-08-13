CHPnin kirli provokasyonları bir bir çürütülmeye devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torunun CHPli Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığında özel birim kuruldu. yalanını tek tek rakamlarla çürüttü. Takvim.com.trnin manşetlerinin de yer aldığı bir video yayınlayan Bakan Soylu, Devleti itibarsızlaştırmak, Denetimi etkisiz kılmak, böylece yapanın yanına kar kalmasını sağlamak... Yalanlarla yanlışı örtmeye müsaade edilemez. CHPli Belediyeleri soruşturmak için İçişleri Bakanlığında özel birim kuruldu. yalanı... Doğrular, rakamlarıyla videoda notuyla CHPlilere ayar verdi.