CHP’li belediyenin yurt oyunu: TÜRGEV'den al, HDP’ye ver! / 20.06.22

Son dakika haberi! CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesi, mülkiyeti kendi ait olan ve 49 yıllığına TÜRGEVe verilen Kepezdeki kız öğrenci yurt binası ile İlim Yayma Cemiyetine verilen Muratpaşadaki öğrenci yurdu binalarını geri aldı. CHPli belediyenin, öğrencileri sokağa atmayı amaçlayan bu girişimi, sosyal medyada büyük tepki gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı Kızlara DokunmaCHP etiketi ile Muhittin Böceke, Birilerine söz mü verdin yoksa orayı, Oy aldıkları HDP ve renklilere vereceği söyleniyor, Oraya LGBTleri ve HDPlileri mi yerleştireceksiniz?, Kime tahsis edeceksiniz orayı? PKKlı alçakları mı, Renklilere mi? şeklinde sorularla tepki gösterdi.