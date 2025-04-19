İstanbulda, Aziz İhsan Aktaşın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında CHPli Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmazın da bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, ihale komisyonunda yer alan şüphelilerin, ihale sürecinde yapılan işlemleri denetlemekle sorumlu oldukları, çikolata, çiçek alımı, araç kiralama gibi işlerden oluşan ihalelerde basit bir araştırmayla dahi piyasadaki gerçek fiyatları öğrenebilecekleri ancak yaklaşık maliyetlerle değerinin çok üzerinde ihaleye çıkarılan işlere görevlilerin itiraz etmediği aktarıldı. Aktaşın üzerine kayıtlı olduğu, kardeşleri, sevgilisi, çocukları ve akrabaları üzerine kayıtlı tüm şirketlerin belediyeden ihale aldığının tespit edildiği anlatıldı.