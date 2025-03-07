CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki ihaleye fesat karıştırma skandalında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Eski Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Erkan Duyar, ifadesinde bir ihaledeki usulsüzlüğü görünce iptal ettiğini ve bu yüzden de müdürlükten alındığını söyledi. Duyarın bu ifadeleri daha önce tüm sorumluluğun müdürlerde olduğunu iddia eden CHPli Başkan Köselerin yalanını ortaya çıkardı. Nitekim Duyar ifadesinde Köselerin kendisini makamına çağırarak, Sinirli ve üst perdeden konuşmasıyla, işleri kilitlediğim suçlaması ve kaçıncı iptalim olduğu şeklindeki serzenişi ile odasından kovarcasına benimle muhatap oldu. diyerek ihale vurgunundan Köselerin haberi olduğunu dile getirmişti.