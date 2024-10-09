CHP İstanbul Gençlik Kolları’nda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu başkanlığı görevini yürüten Kerem Kitay, CHP’li Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in onayıyla anaokullarından sorumlu koordinatör olarak atandı. Skandal atama büyük tepkilere yol açarken, tehlikenin boyutunu Takvim.com.tr sizler için gözler önüne serdi. Sözde sanat derneği altında satanizm, pedefoli ve LGBT sapkınlığı mide bulandırdı. Peki kim bu Kerem Kitay? İBB çocuk kamplarını yöneten Merve Oduk Özeren ile dikkat çeken ilişki. İşte tüm detaylar...