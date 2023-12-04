CHPde kaos had safhada. Kılıçdaroğluna yakınlığıyla bilinen daha önce de Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı tartışmayla ön plana çıkan Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı için aday adayı oldu. Kerimoğlu sürecin devamında hem Özgür Özeli hem de İmamoğlunu ön seçimle sıkıştırdı. İmamoğlunun ihaleler, daire başkanlıkları ve kadrolar dağıttını bu yüzden ön seçimden kaçtığını söyleyen Kerimoğlu, İYİ Partiyi şantajcı olarak tanımladı, Seçim kaybettiğimiz gece kahkaha atanlarla bir daha asla ittifak yapmayacağız ifadelerini kullandı.