CHP'li Bülent Oğuz'un taciz ettiği kadın konuştu: Sonu tecavüze gidecek diye korktum / 08.09.21

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Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz’un taciz ettiği, parti çalışanı mağdur kadın yaşadığı korku dolu anları anlattı. CHP'li Oğuz'un kendisine tecavüz etmesinden korktuğunu belirten mağdur kadın, "Ses kaydını kendimi savunmak için almıştım. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşündüm, korktum. Daha konuşacak çok şeyim var. Hepsini mahkemede anlatacağım" dedi. Öte yandan İzmir'de yaşayan Oğuz'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sahip çıkarak belediyeye ait iştirak şirketi İZBETON A.Ş.'de müdür olarak işe yerleştirildiği ortaya çıktı.