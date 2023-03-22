6lı koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKKnın siyasi kanadı HDP ile yakın temaslar kurarken CHPli isimler de HDP güzellemeye devam ediyor! Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir televizyon programında HDPyi savunmaya kalkıştı. Canan Kaftancıoğlu, HDPnin PKK terör örgütü değildir dediğini hiç görmedim ifadelerini kullandı. Biz de Canan Kaftancıoğluna HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldanın yaptığı bir konuşmada söylediği PKK terör örgütü değildir sözlerini hatırlatıyoruz...