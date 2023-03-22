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CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım! / 22.03.23

CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım! / 22.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li Canan Kaftancıoğlu HDP'yi savunmaya kalkıştı: "PKK terör örgütü değildir dediğini görmedim" Biz hatırlatalım! / 22.03.23

Takvim 02:36
02

CHP'de 'kriz yok' tiyatrosu! İmamoğlu defalarca kez çiğnediği Kılıçdaroğlu'na portakal soydu: Mansur Yavaş'tan haber alınamıyor / 22.03.23

Takvim 03:35
03

İYİ Parti'de 'Kılıçdaroğlu' krizi sürüyor! Takvim.com.tr Yavuz Ağıralioğlu'na ulaştı: Toplantıya neden katılmadı? İstifa söylentileri... / 22.03.23

Takvim 03:44
04

Habertürk'ten Muharrem İnce'ye "Aday olma Kılıçdaroğlu'nu destekle" baskısı! Fatih Altaylı'dan ısmarlama sorular: Talimat Ciner'den mi? / 22.03.23

Takvim 02:20
05

Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu tutuklandı / 21.03.23

Takvim 01:28
06

Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar / 21.03.23

Takvim 02:35
07

GENAR'dan Merdan Yanardağ'a yalanlama! İhsan Aktaş patlattı / 22.03.23

Takvim 01:59
08

Başkan Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme / 21.03.23

Takvim 01:35
09

Başkan Erdoğan'dan 'Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda önemli açıklamalar! Depremin maliyeti ne kadar? "Esas mücadele başlıyor" / 21.03.23

Takvim 03:09
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