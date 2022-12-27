Son dakika haberi! Takvim gazetesinin gündeme getirdiği CHPli İBBdeki ihale skandalındaki kavgada itiraf niteliğindeki WhatsApp mesajı ortaya çıktı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övüre, Genel Başkanımızı yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgiyle informe etmedim. şeklinde mesaj attığını yazdı. Övür, ise Peki, doğru bilgiyle informe etmiş olabilir misiniz? Yani İBB Belediyesinden ihale almış hiç milletvekiliniz yok mu? Onları yazmış olabilir misiniz? diyerek Kaftancıoğluna zor bir soru sordu. Kaftancıoğlunun bu soruya ne cevap vereceği merakla bekleniyor.