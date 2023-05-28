CHP ikinci tura sayılı saatler kala yürüttüğü kirli siyasete hız verdi. CHPli Canan Kaftancıoğlu sandık üzerinden algı operasyonuna girişti, Türk Polisine ve jandarmasına Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin ifadeleriyle hakaret etti. Gelişme üzerine Emniyet Genel Müdürlüğündan Yüzüne tükürülmesi gereken Kaftancıoğlunun ifade ettiği gibi kahraman polisimiz ve kahraman jandarmamız değil kendisinin kol kola gezdiği, yakın dostluk kurduğu terör örgütleridir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır açıklaması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı da Kaftancıoğlu hakkında adli işlemlerin başlatılacağını bildirdi.