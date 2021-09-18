CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den heykellere övgü: Bir kente kimliğini kazandıran en önemli ögelerden biridir / 17.09.21

Takvim

AK Parti hükümetinin imza attığı şehir hastaneleri, hızlı trenler, otoyollar, köprüler, SİHA ve TİHA’lar gibi birçok projeye burun kıvıran CHP heykel yapmaktan öteye geçemiyor. Adeta birbirleriyle heykel yarışına giren CHP’li belediye başkanlarından biri de CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen oldu. Taşdelen paylaştığı video ile heykellere övgü dizdi.