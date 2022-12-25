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7/24 Dinle Takvim CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı / 24.12.22
CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı / 24.12.22

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı / 24.12.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden vicdanları sızlatan hareket: SMA hastası Aslı bebeğin yardım afişlerini kaldırıp yeni yıl afişlerini astı / 24.12.22

Takvim 01:53
02

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminin bilinmeyenleri! Savcı Mehmet Demir anlattı: Erdoğan dik durmasa iç savaş olurdu / 17.12.22

Takvim 01:08
03

Psg, Dortmund, Ajax ve Arsenal, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i istiyor / 20.12.22

Takvim 01:26
04

Wall Street Journal, Türkiye ekonomisindeki ivmeyi gördü! Erdoğan'ın modeli tutmak üzere / 14.12.22

Takvim 02:49
05

FETÖ’nün 17-25 Aralık kumpasını soruşturan Savcı İsmail Uçar ilk kez konuştu: 25 Aralık'ı Gülen yönetti talimatları da o verdi / 25.12.22

Takvim 02:20
06

Kemal Bey bundan haberin var mı! Saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'ndan Konya'da gövde gösterisi / 25.12.22

Takvim 00:38
07

TSK'ya kimyasal silah iftirası! TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluğunun devamına karar verildi! / 23.12.22

Takvim 02:38
08

Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT açıklaması: "Memur maaşlarına enflasyon üzerinde artış vereceğiz"

Takvim 03:13
09

Çıkmaza giren masada yeni senaryo: İmamoğlu kartını açan Akşener'in İYİ Partisi, Kılıçdaroğlu'nun tasfiyesi için HDP ile iş tutmaya hazır / 23.12.22

Takvim 02:08
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