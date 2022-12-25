Cumhuriyet Halk Partili Belediyelerin vatandaşa yaşattığı mağduriyetlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Adananın Ceyhan ilçesinin CHPli Belediye Başkanı Hülya Erdem, 4 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Aslı Aslanın ailesinin Valilik onayıyla astırdığı yardım afişini kaldırtıp, yerine kendisinin fotoğraflarının yer aldığı yeni yıl kutlama afişlerini astırdı. CHPli başkanın bu davranışı Aslan ailesi ile vatandaşların tepkisine neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan baba, Ben bir baba olarak kızımı yaşatmaya çalışıyorum fakat umutlarımızın çalınmasını kabul edemiyorum. Destek olmuyorsanız köstek de olmayın. dedi.