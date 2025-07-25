CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, iki yıl öncesine ait ve kamuya açık bir tahkim kararını gizli belge gibi lanse ederek Irak petrolleri üzerinden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı. Deniz Yavuzyılmaz, Yüce Divanlık skandal iddiasıyla sosyal medyada gündem yaratmaya çalıştı. Ancak söz konusu iddialar Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. DMMden yapılan açıklamada gerçekler tek tek sıralanarak, Ana muhalefet yetkilisi bir ismin, iki yıldan uzun bir süre önce yayınlanmış haberleri bugün yaşanmış gibi tekrar gündeme getirerek Türkiye’yi uluslararası alanda var olmayan bir tartışmanın içine çekmeye ve siyasi saiklerle haksız göstermeye çalışması, uluslararası düzeyde sorumsuz bir tutumdur. denildi.