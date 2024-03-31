Yerel seçimlere saatler kala CHPli Ekrem İmamoğlu durulmuyor. İmamoğlu, İYİ Partiye son gün de kurumsal operasyon düğmesine bastı. Skandal olayda siyasi rüşvet tescillenirken, aparat olarak İbrahim Özkan kullanıldı. Sosyal medya hesabından “Kamuoyunun dikkatine!” diyerek açıklamada bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Çoşkun, Son gece bile CHP tarafından operasyona maruz kalıyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan İYİ Partiye yapılan kurumsal operasyonun ucu CHPdeki para kulelerine kadar uzandı. Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilen Nuray Başaran, İYİ Parti lideri Meral Akşenerin Ankara’da para dağıtılarak bizim içimiz boşaltılıyor, İstanbul’da da çok büyük ihaleler verilerek bizim partimizin içi boşaltılıyor. dediğini aktardı.