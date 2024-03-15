İstanbulluyu yalan vaatlerle kandıran ve hizmetsizliğe mahkum ederek tatil tatil gezen CHPli Ekrem İmamoğlu yine sınıfta kaldı. Youtube’da yayınlanan bir programa konuk olan Ekrem İmamoğlu vaatleri sorulunca yine kıvırmaya çalıştı. . Sunucunun “Metro’yu iki katına çıkartacağız demişsiniz? Vaadiniz 2019’da şu anda metroyu iki katına çıkartacağız demişsiniz” sözlerine CHP’li Ekrem İmamoğlu, “Yani şimdi nerede kelime kelime neyi aldınız bilmiyorum” diyerek geçiştirdi. Öte yandan CHPli Ekrem İmamoğluna ‘boğaz geçidi’ vaadi de soruldu. Ancak Ekrem İmamoğlu’nun cevabı yok artık dedirtti. Sunucunun “5 yılda neden yapmadınız?” sorusuna İmamoğlu ise “5 yılda yetişmezdi” dedi. Aklayan ziyan cevap sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.