CHPli İBBye yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu’nun bir oteldeki görüşmesi öncesi kameralar bantlandı, jammerlar devreye girdi. Otel müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında, Suç delillerini yok etme suçundan dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ardından güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlunun savcılık ifadesine ulaşıldı. Oğurlu, Basına yansıyan görüntüleri, ben de herkes gibi basından öğrendim. Belirttiğim üzere kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim. En azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Korumalarını da ben polis olarak biliyordum dedi. İfadedeki Kadriye Kasapoğlu detayı da dikkat çekti.