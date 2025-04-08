CHPli İBBde 560 milyar TLlik yolsuzluk çarkı deşifre oldu. CHPli delegelere para dağıtılması, naylon faturalarla aklanan paralar hatta paradan kuleler derken Ekrem İmamoğlu ve yakınındaki isimler tutuklanarak cezaevine gönderildi. CHPli Ekrem İmamoğlu milyonlarca liralık kamu zararı ve ihale vurgunlarıyla ilgili sorulara yaklaşık 4 saatlik bir sorguda Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum diyerek yanıt verdi. 4 saatlik ifade sürecinde bir türlü suçlarının netliğine dair açıklama yapamayan İmamoğlu’nun avukatları, İstanbul 10. Sulh Ceza Mahkemesine sundukları dilekçede, müvekkillerinin tutukluluğunun kaldırılmasını ve tahliyesine karar verilmesini talep etti.