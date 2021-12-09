CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin ulaşım faciasına yandaş Can Ataklı bile dayanamadı: İllallah dedirtiyor! / 09.12.21

Yerel seçimler öncesinde “İstanbul ulaşımını rahatlatacağım” vaadinde bulunan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bugüne yaşananlar ile sözlerinin boş olduğunu açıkça gözler önüne serdi. İstanbul’dan her gün bir İETT arızası veya metrobüs kazası haberi geliyor. Metro yürüyen merdivenleri ise içler acısı halde. Son metrobüs kazası bugün Yenibosna’da yaşanırken vatandaşlar duruma isyan etti. İstanbul ulaşımındaki felakete CHP medyasından Can Ataklı da sessiz kalamadı. Ataklı, “Neredeyse geçtiğim her metro istasyonunda en az bir yürüyen merdiven veya yürüyen yol çalışmıyor” dedi.