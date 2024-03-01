Yerel seçimlere 30 gün kadar kısa bir süre kala İstanbula çile dışında hiçbir şey kazandıramayan CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. Bunca zaman yandaşlarına kıyaklarıyla bilinen Ekrem İmamoğlunun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlunun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydına Meclis tarafından tahsis edilen vekil araç kartını kullandığı ortaya çıktı. İddiayı ortaya atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydına, Eskiden Kia bir arabaya binerdin, sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık, bunları bir anlat dedi.