CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında suç örgütü liderliği ile suçlanan Ekrem İmamoğlunun ifade işlemi tamamlandı. Yaklaşık 4 saat 15 dakika süren ifadesinde İmamoğlu, kamuyu zarara uğratan milyonlarca liralık ihale vurgunlarıyla ilgili sorulan soruları Muhatap almıyorum, tüm isnatları şiddetle reddediyorum şeklinde cevapladı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilenlerin fotoğrafları ortaya çıkarken İmamoğlu İstanbul Senin uygulamasına ilişkin basına yansıyan ses kaydındaki para ile kişisel verilerin satıldığı iddialarını da cevaplamadı.