Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 sahasında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfettiğini açıkadı. Türkiye kendi gemisi ve imkanlarıyla gerçekleştirdiği gaz keşfine sevinirken CHP yine hazımsızlık belirtileri sergiledi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç gaz rezervinin gerçek olmadığını ve yalan olduğunu iddia ederken CHPnin yayın organlarından Cumhuriyette Özkoçun ifadeleri üzerinden Başkan Erdoğanı hedef aldı.