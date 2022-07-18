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7/24 Dinle Takvim CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar... / 17.07.22
CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar... / 17.07.22

CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar... / 17.07.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! 15 Temmuz'da TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar... / 17.07.22

Takvim 02:58
02

Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjde vermişti: İhtiyacı olan ayda 600 TL! Başvurular e-Devlet'ten

Takvim 02:12
03

Fırsatçı marketlerin oyunu bozuldu! Önce indirim sonra bindirim

Takvim 02:15
04

Milyonlara emeklilik yolu açılıyor! 3600 ek göstergeden sonra gündem EYT: 7 formül masada

Takvim 02:05
05

Dolandırıcılardan vergi rekortmenine 330 milyonluk tuzak! 15 yıla kadar hapisleri isteniyor / 18.07.22

Takvim 02:23
06

Diyarbakır Hani'de teröristler kameraya yakalandı! ATAK helikopterleri ateş yağdırdı / 17.07.22

Takvim 00:49
07

Günlük 6 bin TL’ye tatil: Pandeminin gözdesi karavanlara talep artarak devam ediyor

Takvim 01:35
08

Başkan Erdoğan İran'a gidecek! Astana formatında Türkiye-Rusya ve İran arasında Yedinci Üçlü Zirve / 17.07.22

Takvim 01:35
09

Sinan Çetin, 20'lik kızla yakalanınca ne yapacağını şaşırdı! Gazetecileri atlatmak için 10 dk bekledi / 18.07.22

Takvim 00:32
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