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CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e yaylım ateşi! Namus sözü dediniz anında çark ettiniz / 13.11.23

CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e yaylım ateşi! Namus sözü dediniz anında çark ettiniz / 13.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CHP'li Eren Erdem'den Özgür Özel'e yaylım ateşi! Namus sözü dediniz anında çark ettiniz / 13.11.23

Takvim 01:41
02

Takvim.com.tr aylar önce yazmıştı! CHP'li isim itiraf etti: Ekrem İmamoğlu'nun trol ağı ifşa oldu / 13.11.23

Takvim 03:23
03

Montaj görüntülerle A Haber'i hedef alan CHP yandaşı Sedef Kabaş'a yargı tokadı! Yalanı yanına kar kalmadı: Tazminat ödeyecek / 13.11.23

Takvim 02:27
04

'Bay Kemalistler' Ekrem İmamoğlu'na kazan kaldırdı: Memlekete vereceği zararı biliyorum! İstifa eden Ufuk Emre Bektaş'tan "Alevi" çıkışı... / 13.11.23

Takvim 02:35
05

Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'de aday adaylığı başvuruları ertelendi: İşte son tarih / 13.11.23

Takvim 02:32
06

Asgari ücretliye enflasyon+refah payı: Pazarlıklar hangi rakamla başlayacak? Masadaki formüller ne?

Takvim 02:08
07

5 dakikada Ferrari parası! Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama sistemi tek tek saptandı: Paravan şirketler üzerinden... / 14.11.23

Takvim 02:53
08

Kim korkar Rishi Sunak’tan? İngiltere’de Gazze krizi tırmanıyor! Muhafazakarlar uyardı: Suella Braverman’ı görevden almazsa başbakan zayıflayacak / 13.11.23

Takvim 02:30
09

Vahşeti izliyor, konuşmakla yetiniyor! BM'den Gazze için uluslararası eylem çağrısı / 13.11.23

Takvim 02:47
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