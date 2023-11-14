Genel başkan seçimleri öncesi suların durulmadığı CHP’de Kılıçdaroğlu’nu devirme operasyonun başarısından sonra kavgalar durmaksızın devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu cephesiyle, İmamoğlu’nun koltuğa oturttuğu Özgür Özel takımının sözlü atışmaları da devam ederken CHP’li Eren Erdem’den yeni genel başkanı için ‘namus sözü’ çıkarması geldi. X hesabından paylaşım yapan Erdem, Özel’in ön seçim konusunda “namus ve şeref sözü verdiğini fakat anında çark ettiğini” belirterek sitem etti. Erdem, Kurultayımızda 3 hafta içinde tüzük kurultayı yapıp, ön seçimi tüzüğe yazacağız dediniz. Kurultayda sorunları çözüp yenilenecektik. Lakin, anında çark ettiniz dedi.