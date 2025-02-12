CHPnin 38. Olağan Kurultayına düşen şaibe gölgesinin bir numaralı tanığı Erkan Çakır, Takvim.com.trye konuştu. JW Marriot Otelde delegelerle gecenin bir vakti pazarlık yapıldığını, Özgür Karabatın siyah çantalar içinde dolar dağıttığını ifade eden Çakır, CHP Bursa İl Başkanının oğlunun siyasi rüşvet sonucu İBBde işe alındığını söyledi. İBBnin naylon konserler düzenleyip elde edilen astronomik geliri delege borsasına akıttığını dile getiren Çakır, savcılığa vereceği ifadesinde bu durumu dosyaya ekleteceğini anlattı. İmamoğlunun 14-28 Mayısta bizzat kendi ekibine Kılıçdaroğluna kaybettireceksiniz talimatı verdiğini itiraf etti.