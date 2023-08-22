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CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine komik savunma: Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın / 22.08.23

CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine komik savunma: Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın / 22.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CHP'li Faik Öztrak'tan 'değişim' tepkilerine komik savunma: Erdoğan da istifa etmedi nedenini açıklasın / 22.08.23

Takvim 02:54
02

Günlerdir hakkını arayan Ağaç AŞ işçilerine şok! PR için Youtuber'lara 25 bin TL ödeyen İBB yönetiminden komik zam! Yan haklar verildi ama... / 22.08.23

Takvim 02:07
03

İYİ Parti’den CHP’ye “Türkiye’yi kaybettin belediye kazansan ne olur” resti! Küfürbaz Lütfü bombaladı: İstanbul, Ankara, Antalya’da destek yok / 22.08.23

Takvim 02:49
04

EYT’lilere sahte sigorta uyarısı! SGK Müfettişleri denetimleri sıklaştırdı: Sahte işlemler iptal ediliyor, aylıklar geri alınıyor

Takvim 02:51
05

İmamoğlu İstanbul'a hizmet etmeyi unuttu! İBB'nin karşısında çöp yığınları yükseldi / 22.08.23

Takvim 00:22
06

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu belediye personeline küfürler saydırdı! AK Parti'den sert tepki / 21.08.23

Takvim 02:43
07

Fenerbahçe Samsunspor deplasmanında hata yapmadı! / 21.08.23

Takvim 02:10
08

Özgür Özel'e Manisa'daki ilçe kongresinde soğuk duş! CHP Yandaşı "Özel açısında manidar" diyerek duyurdu: Kılıçdaroğlu'nu destekleyen adaylar kazanıyor / 21.08.23

Takvim 04:14
09

İYİ Parti parçalanmaya devam ediyor! Karabağlar İlçe Başkanlığı üyesi bir grup Özlem Keser önderliğinde istifa etti / 21.08.23

Takvim 01:26
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