Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHPdeki değişim tartışmalarına ilişkin, En hayırlısı Kılıçdaroğlunun çekilip gitmesi lazım. Dünyada seçimi kaybeden gidiyor, bunda böyle bir şey yok. ifadelerini kullandı. Bu açıklamalardan rahatsızlık duyan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 2019 yerel seçimlerini kazandıklarını öne sürüp, Erdoğan bir önceki seçimde yaşadığı yenilgiden sonra neden istifa etmediğini bir açıklayıversin ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere 2019 yerel seçimlerinde AK Parti 818 belediye 11 bin 309 meclis üyesi, CHP ise 232 belediye ve 4 bin 320 meclis üyesi ile temsil hakkı kazanmıştı