Yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlunun Beylikdüzü döneminde ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılandığı davanın sanıklarından olan CHPli Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül hakkında gözaltı kararı verildi. Gülün Beylikdüzündeki adresine giden polis ekiplerine kapıyı bomba bir isim açtı. O isim geride bıraktığımız günlerde Beykoz Belediyesindeki güvenlik görevlileriyle dudak dudağa görüntüleri çıkan Bilgehan Murat Miniç idi. Takvim.com.tr, Gül ve Miniç arasında gönül ilişkisi olduğunu bizzat CHPli kaynaklarından teyit etti.