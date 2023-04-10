14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala partiler aday listelerini YSKya teslim etti. CHP de krizlerin ve kavgaların gölgesinde aday listelerini YSKya sundu. CHP listelerinde Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 aday bulunuyor. CHPli fondaş medyadan listeye girmek için bekleyen isimler İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çiziği yedi. Akşenerin ayrıldığı 6lı koalisyon masasına zorla döndürüldüğü süreçte sert paylaşımlarıyla dikkat çeken Barış Yarkadaş ve Eren Erdem gibi isimler CHPde aday listelerinde yer alamadı.