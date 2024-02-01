Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum yerel seçimlere adım adım yaklaştığımız bu dönemde İstanbulu gezmeye, halkla kucaklaşmaya devam ederken kirli algı operasyonları da tek tek deşifre ediliyor. Murat Kurumun bugün katıldığı canlı yayında Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. İstanbula bir şey olursa ülke gider, terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz. sözleri fondaş troller tarafından 6 Şubat depreminde 130 bin kişi can verdi olarak çarpıtıldı. Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı döneminde de yine aynı bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış son 1 asırda depremlerde 130 bin kişinin can verdiğini söylemişti.