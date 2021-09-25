CHP'li gençlik kolları eski başkanının tacizine uğrayan genç kız mahkemede sesi titreyerek isyan etti / 25.09.21

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Mahkemede ifade veren cinsel saldırı mağduru D.A., bir tanığın “siyasi olay” ifadesine sinirlendi. Sesi titreyen D.A., “Ben siyasi bir olay için namusumu ortaya koymam” diyerek tepki gösterdi. Bu sırada tanık E.K'nin müştekinin yüzüne bakarak kafa sallaması ise müşteki avukatının dikkatinden kaçmadı. Duruşmada söz alan cumhuriyet savcısı ise söz alarak "Müşteki konuştuğu sırada tanığın müştekiye bakarak kafasını salladığını görülmüştür" dedi.