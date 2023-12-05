CHP ve İYİ Parti arasında ittifak sürüncemesi sürüyor. Özgür Özelin eli çiçekli İYİ Parti ziyareti sonrası CHP yandaşları Akşenerin masaya döneceğini iddia edip gelin evi naz evi benzetmesi yaptı. İttifak pazarlıkları sürerken CHP kanadından İYİ Partiye önce siyasi rüşvet sonra da tehdit geldi. Ekrem İmamoğluna yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İYİ Partinin istediği kadar seçim çevresinde birlikte çalışabileceklerini söyledi. Günaydın ittifak olmazsa İYİ Partiye hesap sorulacağını belirterek İş birliği çatı düzeyinde olmazsa biz zaten sokakta kuracağız ültimatomu çekti.