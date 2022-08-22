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7/24 Dinle Takvim CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı / 21.08.22
CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı / 21.08.22

CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı / 21.08.22

Takvim

150 Bölüm | 06:01:44
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01

CHP'li Gürsel Tekin'den 6'lı masanın küçük ortaklarına ayar: Oy oranınıza bakmadık aday CHP'den olmalı / 21.08.22

Takvim 02:43
02

Türkiye'nin mega projesinde son aşama: Türkiye'nin 1., dünyanın 3. en yüksek barajı

Takvim 02:10
03

CHP'li Ataşehir Belediyesi PKK ve DHKP-C'lilerin ardından tefecilerin de iş kurumu olmuş! Suç kaydı olan 125 kişiye istihdam / 17.08.22

Takvim 03:17
04

Sosyal konut projesinde emekliye yüzde 20 kontenjan! / 10.08.22

Takvim 02:43
05

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Icardi bombası / 13.08.22

Takvim 01:05
06

Avrupa'da en ucuz gaz Ankara'da! Avrupa krizle boğuşuyor: Acil durum planına geçtiler

Takvim 03:05
07

Gaziantep ve Mardin'deki Türkiye'nin yüreğini yakan kazalara çok yönlü araştırma! 307 metre fren izi, kabak lastikler... / 22.08.22

Takvim 02:55
08

Fenerbahçe'de forvet haftası! Maxi Gomez, Sörloth ve Marega’dan birine imza attırılacak / 22.08.22

Takvim 01:37
09

CHP'li Ceyhan Belediyesi'nden görülmemiş olay! 22 koltuk bir adam! Hülya Erdem'den tepki çeken hareket / 22.08.22

Takvim 01:54
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