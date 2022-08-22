Saadet Partisinin ev sahipliği yaptığı 6lı masa toplantısı yine aday belirleyemeden bitti. Böylece adaylarının eşgalini bile belirleyemedikleri toplantılara bir yenisi daha eklenmiş oldu. Toplantı ardından yapılan yazılı açıklamada ortak aday vurgusu yapıldı. Ancak basın açıklamasının tüm medya kuruluşlarında manşet olduğu sırada CHPli Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında masanın küçük ortaklarına ayar verirmişçesine açıklamalarda bulundu. Tekin, CHPnin ortasının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu Aday CHPden olmalı sözleriyle bir kez daha kanıtlamış oldu.